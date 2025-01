Una gran polémica se desató en San Juan, precisamente en Jáchal, a raíz del chiste de un humorista sanjuanino. Se trata de Mauricio Nozica, quien aseguró que la palabra ‘yarco’ viene de aquel departamento y que por eso sus vecinos ‘son tan yarcos’. Frente a lo ocurrido, el cómico explicó el motivo de su comentario.

El artista, que casualmente identifica a su personaje como ‘El Yarco’, explicó a Diario 13 que el dato que dio en su show lo sacó de un medio de comunicación local. En la nota en cuestión, aseguraban que ese término tan sanjuanino proviene de tierras jachalleras.

‘La información que mencioné en el vídeo, de decir lo del cacique ‘Allarcay’ y que la palabra viene de Jáchal, lo saqué del diario Tiempo de San Juan. Ellos publicaron esa información, no me lo inventé. Si el chiste hubiese sido que la palabra ‘Yarco’ venía de Angaco, lo hubiera dicho de los angaqueros. Si hubiera sido Santa Lucía, era lo mismo; no tengo algo contra Jáchal’, expresó.

Mauricio explicó que simplemente fue algo humorístico que decidió incluir en su espectáculo. Sumado a esto, aclaró que siente un gran cariño por los jachalleros, pero que le sorprende tener que salir a aclarar que todo se trató de un chiste.

‘Es muy loco que tenga que salir a explicar esto porque es humor. Ya cuando el humor se tiene que explicar o contar, ya deja de ser gracioso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Amo Jáchal, pero es una pena que se pongan tan sensibles con estas tonteras’, reflexionó.