En un esfuerzo por desburocratizar y unificar los sistemas de transporte para personas con discapacidad, la provincia de San Juan lanzó una nueva modalidad que permite a los beneficiarios viajar en colectivos de corta y mediana distancia utilizando la parte inferior de su certificado de discapacidad acompañado del DNI. La novedad fue detallada por Paula Moreno, directora de Discapacidad de la provincia, durante una charla con Canal 13.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita por ley en transporte público de corta, mediana y larga distancia", comentó Moreno. "Hasta ahora, el pase estaba tercerizado y obligaba a los usuarios a gestionar varios turnos, lo que complicaba el acceso. Con esta modificación buscamos desburocratizar y facilitar el derecho al transporte”, explicó Moreno.

Cómo funciona

El sistema utiliza la credencial incorporada en la parte inferior del certificado de discapacidad. Los beneficiarios solo deben recortarla, plastificarla y presentarla junto al DNI al abordar el colectivo.

“Esto permite que las personas viajen acompañadas sin necesidad de que el acompañante esté previamente designado en la credencial. Simplemente debe ser mayor de 18 años y estar presente con la persona que lo acompaña”, agregó la funcionaria.

La actualización también busca unificar criterios a nivel nacional, permitiendo que personas con discapacidad de San Juan puedan usar la credencial en otras provincias, y viceversa. “Ahora estamos alineados con lo que utilizan la mayoría de las provincias, como Córdoba, y aseguramos que los usuarios puedan viajar sin problemas”, aclaró Moreno.

Aunque la nueva modalidad ya está vigente desde el 1 de septiembre, se estableció una prórroga hasta el 3 de octubre, durante la cual se pueden utilizar tanto las credenciales antiguas como la nueva. En este marco, Moreno detalló: “No hace falta realizar ningún trámite adicional. Solo se debe recortar y plastificar la parte inferior del certificado. Después del 13 de octubre, evaluaremos si será necesario algún ajuste con Tránsito y Transporte”.

Para los viajes de larga distancia, la situación sigue siendo distinta: los usuarios deben reservar los pasajes a través de la página de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).

Anteriormente, las credenciales incluían el nombre específico del acompañante, lo que limitaba la libertad de la persona con discapacidad. Ahora, solo figura si puede llevar acompañante o no, sin detallar quién debe ser, cumpliendo así la ley. “Esto brinda más flexibilidad a los beneficiarios. Pueden viajar con distintos acompañantes según la situación, siempre que sean mayores de 18 años”, indicó Moreno.