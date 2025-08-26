Media Agua recibió la primera jornada del operativo del IPV con gran concurrencia de vecinos

Este 26 de agosto, en Media Agua, se llevó a cabo la primera fecha del operativo del IPV, con una gran concurrencia de vecinos que acudieron a despejar dudas y consultas sobre las viviendas disponibles.

Diario 13 conversó con Dra. Yanina Gómez, encargada del operativo, quien explicó que las casas que se sortearán en Sarmiento son aquellas que no fueron asignadas en sorteos anteriores debido al incumplimiento de requisitos o a la falta de postulantes válidos, abriendo así una nueva oportunidad para cientos de familias sanjuaninas. En el caso del departamento del sur, se trata de 190 viviendas disponibles.

"No se va a crear un barrio nuevo. Lo que hay son 196 casas que quedaron pendientes de un total de 296 sorteadas, porque los beneficiarios originales no cumplieron con los requisitos de ley", detalló. A su vez comentó que durante el operativo dieron cuenta que la mayoría de las familias no tenían actualizados sus datos desde el 2022.

La funcionaria destacó que este operativo se desarrollará en dos fechas, el 26 y 27 de agosto, y tiene como objetivo dar respuesta a miles de vecinos. La mayoría acudió para completar papeles de sus carpetas o inscribirse al IPV por primera vez. Cabe mencionar que el reempadronamiento está habilitado hasta el 29 de agosto, un requisito esencial para participar del sorteo, cuyas inscripciones estarán abiertas del 1 al 8 de septiembre de 2025. Los interesados podrán postularse a través del sitio web oficial del organismo: ipv.sanjuan.gob.ar, y cada grupo familiar podrá seleccionar un solo barrio.

Además, se informó que durante el operativo se podrán realizar otras consultas, como trámites de escrituración, planes de refinanciación de deudas o entrega de documentación que no haya sido presentada previamente.

Cómo inscribirse (después del empadronamiento):

1. Ingresar a la web oficial del IPV: ipv.sanjuan.gob.ar y hacer clic en “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”.

2. Completar los datos solicitados: cargar el DNI del titular y de un integrante del grupo familiar, verificar la información y elegir el barrio al que se quiere postular.

3. Cierre de la inscripción: Aceptar las condiciones y registrar un número de celular, al cual se enviará un código para futuras modificaciones. Con esto, el grupo familiar queda inscripto.