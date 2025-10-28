Con el objetivo de continuar con el plan de descentralización de la salud en San Juan y mejorar la atención médica en el interior, el Gobierno provincial entregó moderna aparatología al Hospital Federico Cantoni de Pocito, lo que permitirá ampliar las prestaciones en el área de diagnóstico por imágenes.

Desde el Ministerio de Salud Pública destacaron que la incorporación responde a una demanda creciente de la población.

El hospital, dependiente de la Zona Sanitaria V, recibió el nuevo equipamiento con el apoyo del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Salud Amílcar Dobladez y las distintas secretarías de la cartera sanitaria. Con esta incorporación, se habilitarán nuevas salas de estudios especializados, brindando una respuesta concreta a las necesidades de la comunidad.

Equipamiento instalado y sus beneficios

Seriógrafo de rayos X telecomandado Villa Sistemi modelo Apollo EZ-DRF, con bomba inyectora Sinopower S: permite realizar estudios contrastados, esenciales para diagnosticar determinadas patologías. Es el segundo de su tipo en el sistema público, junto al que funciona en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Ecocardiograma.

Equipos de rayos X: modelos Dinar AF-500 DR versión V 0.5 y Corsixr DR Energy (portátil).

Ecógrafo: apto para estudios abdominales, ginecológicos, transvaginales y de partes blandas.

Mamógrafo Giotto Class 3D (3000) y ecógrafos MyLab X8 y MyLab X9 EXP, marca Esaote, para estudios ginecológicos, ecocardiográficos y de diagnóstico general.

Sala de monitoreo: equipada con un servidor de resguardo de información que permitirá la interconexión con otros hospitales de la red provincial.

Además, se creó un área de informes con equipamiento informático de alta definición, lo que posibilitará un trabajo coordinado y en línea con los distintos servicios del hospital y con otros centros sanitarios.

Esta iniciativa se enmarca en una serie de acciones que el Gobierno provincial viene desarrollando para fortalecer el sistema de salud en el interior sanjuanino.

En los últimos meses, hospitales como los de Albardón y Sarmiento incorporaron equipamiento para cirugías laparoscópicas, en el marco del Plan de Cirugías Periféricas, que busca aumentar la capacidad quirúrgica fuera del Gran San Juan.

Gracias a este programa, los pacientes pueden operarse en sus departamentos sin necesidad de trasladarse a la capital, lo que optimiza los recursos humanos y reduce la demanda en los grandes hospitales, como el Rawson y el Marcial Quiroga.

Actualmente, las cirugías generales —como las de vesícula y hernia— se realizan en los hospitales José Giordano (Albardón), Rizo Esparza (Angaco), César Aguilar (Caucete), Ventura Lloveras (Sarmiento), Federico Cantoni (Pocito), San Roque (Jáchal), Alejandro Albarracín (Valle Fértil) y Hospital de Barreal.