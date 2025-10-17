Este lunes, Gobierno lanzó una licitación para la adquisición de insumos, equipos y aparatos para la implementación de un sistema de comunicación en el Paso Agua Negra. La materia telecomunicaciones es jurisdicción de Protección Civil, por lo que, Carlos Heredia, su director, mencionó a Canal 13 que esto forma parte de un plan de mejoras en la calidad del sistema de emergencias.

Heredia explicó que las acciones fueron planificadas “oportunamente por directivas del gobernador Marcelo Orrego” y que buscan “brindar mejor calidad de servicio en los sistemas de emergencia”. En ese sentido, detalló que “hemos llamado a licitación para la adquisición de unas repetidoras, unas antenas para mejorar la calidad radial del sistema VHF para servicios de emergencia como médicos, policías, bomberos, entre otros”.

El funcionario indicó que las mejoras abarcarán “todo el recorrido de la Ruta 150, desde la aduana hasta el límite e inclusive pasando al lado chileno, para que sean utilizados y mejorados por los sistemas de emergencia ante cualquier contingencia”. Agregó además que “si bien existen puntos SOS, esto es para los servicios y equipos de emergencia, de modo que cuando tengamos algún hecho puntual, accidente o situación crítica, nuestros servicios puedan actuar con solidez en la comunicación”.

Heredia recordó que recientemente se realizaron trabajos en otras estaciones: “La semana pasada estuvimos mejorando una repetidora en el Tontal que teníamos caída y fuera de servicio desde hace poco más de dos años. Ahora estamos con el tema en Agua Negra y la semana que viene vamos a Jáchal para restaurar otra repetidora”.

Finalmente, destacó la importancia de mantener los sistemas tradicionales en paralelo a las nuevas tecnologías. “Queremos respaldar lo que hoy está desarrollado, pero sin dejar de lado lo que antiguamente se utilizaba y nos daba solidez a la hora de una emergencia”, afirmó. Además, subrayó el rol de los radioaficionados: “Nos son de mucha ayuda en transmitir información. En principio el sistema será para organismos públicos y de emergencia, pero no quita que los vayamos integrando paulatinamente. Cualquiera que tenga el sistema y pueda aportar información útil, será bienvenido”.