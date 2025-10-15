En el marco del Mes de Prevención del Cáncer de Mama, el doctor Juan Pablo Jiménez, tocoginecólogo sanjuanino, brindó una serie de recomendaciones clave para la detección temprana de esta enfermedad, que continúa siendo la causa más frecuente de cáncer en mujeres a nivel mundial.

El especialista remarcó que a partir de los 40 años las mujeres deben comenzar con los chequeos médicos regulares, ya que “esta patología es más frecuente después de esa edad”. En San Juan, según precisó, se detectan alrededor de 200 casos anuales, mientras que a nivel nacional el diagnóstico alcanza entre 15 y 20 mil pacientes por año.

Jiménez explicó que existen factores de riesgo que no se pueden modificar, como la edad, el sexo y los antecedentes familiares, pero subrayó la importancia de actuar sobre aquellos que sí dependen del estilo de vida. “La actividad física, el consumo de alcohol y tabaco son factores que podemos controlar para bajar el riesgo”, indicó.

El médico también hizo hincapié en la necesidad de perder el miedo a los estudios de control: “Hoy contamos con equipos nuevos de mamografía con radiación muy baja y sin necesidad de comprimir tanto la mama. Además, la ecografía mamaria es una alternativa ideal para mujeres más jóvenes y no genera dolor”, explicó.

En relación con la población masculina, Jiménez recordó que “aunque no es habitual, el 1% de los casos de cáncer de mama ocurre en hombres”, por lo que también deben prestar atención a posibles síntomas o antecedentes familiares.

Finalmente, el especialista destacó que la detección temprana mejora significativamente el pronóstico y las posibilidades de curación. “Con pequeñas intervenciones se pueden curar muchos casos, siempre y cuando los controles sean regulares. Este mes es una excelente oportunidad para recordar la importancia de cuidar nuestra salud y realizar los chequeos a tiempo”, concluyó.