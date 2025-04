Michael Meding no necesita mapa para ubicar a San Juan y considera que ya nadie en el ambiente de la mineria lo necesita porque San Juan esta en el top. El ejecutivo alemán de la minera McEwen Copper conoce la provincia casi como un sanjuanino más. Y no duda en subrayarlo: “San Juan ya juega en la Champions League, pero todavía tiene que creérsela un poco más”.

Desde su rol al frente del megaproyecto Los Azules, uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo, Meding se ha convertido en un interlocutor clave entre los capitales internacionales y la Argentina. En ese contexto, el reciente levantamiento del cepo cambiario fue una noticia celebrada por los inversores, que –según explica– ya lo veían como una condición inevitable. “No fue una pregunta de si se iba a levantar el cepo, sino de cuándo. Los inversores ya empiezan a creer en el rumbo del gobierno nacional”, indicó en una entrevista en Canal 13.

Con metáforas sencillas pero gráficas, Meding resume el estado actual del desarrollo minero en el país: “Nosotros no tenemos la torta, tenemos la receta de la torta. No compramos los ingredientes todavía”. La advertencia es clara: tener proyectos sobre la mesa no es garantía de que lleguen los fondos. “El capital internacional se espanta muy rápido con cualquier cosa chiquitita que se anuncie y genere incertidumbre. Y durante mucho tiempo faltó orden macroeconómico”, apuntó.

Aunque reconoce las dificultades nacionales, Meding distingue el escenario sanjuanino: “En San Juan existe una política de Estado en pos de la minería. No es un solo gobierno, son tres gobernadores consecutivos que entendieron que sin minería, San Juan no puede existir”, valoró.

Para el gerente de Los Azules, San Juan logró posicionarse a nivel internacional como un polo de atracción para inversiones mineras. “Hoy la gente sabe dónde queda San Juan. Saben que está al oeste de Buenos Aires, en la cordillera, y que tiene grandes proyectos. Es una provincia que el mundo está mirando”, aseguró. Además añadió: “San Juan ya está en la Champions League de la minería, pero aún le falta creérsela. Hacemos mucho, pero también hay que parecerlo. No somos más un pueblo, somos una provincia con potencial mundial. Solo falta que lo digamos con más orgullo”.

El nivel educativo, la estabilidad social y la madurez del ecosistema minero local son, según Meding, ventajas competitivas frente a otras potencias del cobre como Perú o Chile. “En San Juan se puede dialogar. Hasta con quienes no están de acuerdo con la minería se puede tener conversaciones inteligentes. En otros países hay conflictos sociales mucho más graves. Acá es más fácil obtener la licencia social”, comparó.

Uno de los puntos que más destaca el ejecutivo es la red de proveedores mineros locales, que considera “muy desarrollada” y clave para el crecimiento económico de San Juan. “Nuestro objetivo es siempre contratar localmente. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo. Sabemos que empezar es difícil y queremos ayudar a que la gente pueda desarrollar sus propios negocios”, explicó.

Sobre el futuro del proyecto Los Azules, Meding estima que 2029 sería el año de inicio de producción, aunque advierte que “podría atrasarse, pero nunca adelantarse”. Sin embargo, pone el foco en un desafío pendiente: la transparencia en el uso de los fondos que deja la actividad. “Es importante que la gente sepa qué se hizo con la plata de la minería. Falta más claridad en eso”, afirmó.

En ese sentido, también se refirió al desarrollo comunitario y a la necesidad de pensar más allá del extractivismo: “Cuando la minería se vaya, porque el metal se agota, la comunidad debe tener la posibilidad de desarrollarse en otra cosa. Ese es el verdadero desarrollo sustentable”, dijo.

Entre la vida personal y el compromiso con San Juan

A pesar de los sacrificios personales, como largos meses lejos de su familia, Meding asegura que se siente plenamente identificado con la provincia. “Lo que más me gusta de San Juan es la comunidad. Mis hijas nunca se sintieron extranjeras acá. Me aceptaron como uno más. A veces dicen ‘ese gringo habla medio raro’, pero me hacen sentir parte”, relató entre risas.

Incluso confesó que inició los trámites para obtener la nacionalidad argentina: “Argentina tiene muchas ventajas. Tiene buena gente, amigable, educada. Yo quiero ser parte de eso”.