Miércoles a pleno sol en San Juan; así seguirá el tiempo

De acuerdo con lo dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 8 de octubre, se espera que el sol sea el protagonista de la jornada.

De esta manera, señalaron que la temperatura superará los 30 grados, mientras que la mínima será de 12 grados. Además, aludieron a que el viento predominante será del sector noreste, aunque será leve.

A la vez, detallaron que para el jueves la temperatura superará los 35 grados. El viernes se espera que baje la temperatura debido al viento sur.