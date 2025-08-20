La mitad de la semana se presentará como una jornada casi primaveral en su temperatura máxima, aunque la mínima marcó una amplitud térmica elevada, algo que no es extraño en esta época del año. Además, hay dos efectos que se percibirán en el estado del tiempo del día y tienen que ver con la humedad y el cuadrante del viento, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional.

El miércoles será de esos días en los que se sale abrigado por la mañana y pasado el mediodía los abrigos ya se portan en la mano, mochila o se dejan en algún lugar. Es que la máxima alcanzará los 20 grados de temperatura, pero la mínima si bien iba a estar en los 6 grados, la sensación térmica marcó levemente por encima de los 4 grados.

La diferencia entre la máxima y la mínima arroja una amplitud térmica que rondará los 16 grados aproximadamente, una brecha característica de la época del año.

Además, el miércoles estará marcado por una alta humedad que en las primeras horas de la mañana se ubicó en el 76%. Mientras que el viento que comenzó en la jornada soplando desde el Sur, cambiará su cuadrante y rotará hacia el Noroeste por la mañana y Noreste por la tarde, aunque con brisas prácticamente imperceptibles, que irán de los 7 a 12 kilómetros por hora.