Miércoles fresco con chaparrones: así seguirá el tiempo en San Juan

Luego de una noche pasada por agua en diferentes puntos de San Juan, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que este miércoles solo por la mañana habría chaparrones.

En este sentido informaron que el viento será leve y la temperatura tendrá una baja; es decir, la máxima se ubicará en 25 grados.

En tanto, desde el jueves volverá a salir el sol a pleno y la máxima subirá hasta los 30 grados. El panorama se mantendrá así hasta el domingo, ya que hay pronóstico de fuerte viento del sector sur.