Miércoles marcado por las nubes, pero sin lluvia

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, para la jornada de este miércoles 3 de septiembre se espera que baje la temperatura en comparación con el martes.

Así, señalaron que se pronostica que la máxima alcance los 15 grados. A su vez, mencionaron que el cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. Incluso indicaron que el viento predominante será del sector sur, aunque será leve.

Para el jueves indicaron que llegará el día más frío de la semana. Además, señalaron que el sábado volverá a repuntar el termómetro.