Milagro en Sarmiento: una niña cayó a un canal de riego y fue rescatada justo a tiempo

Una pequeña de 10 años cayó a un caudaloso canal de riego en Sarmiento, el agua la arrastró casi 100 metros. Ella ya estaba inconsciente, muchos temían lo peor, cuando los mismos vecinos lograron salvarle la vida.

De acuerdo a lo que informó el sitio Sarmiento al Día, la niña de 10 años cayó al Canal San Carlos, más conocido como tercero, a unos siete kilómetros al sur de la villa cabecera de Media Agua.

Las versiones indican que la niña estaba jugando con otro nene y se estaban mojando para mitigar el calor de la tarde, hasta que en un momento la pequeña cayó al agua y fue llevada por el cauce.

El pequeño cuerpo de la niña fue llevado por la corriente, pasó por debajo del puente de la Ruta 40. Se calcula que recorrió más de 75 metros, cuando los vecinos lograron sacarla del agua.

Los vecinos contaron que cuando lograron sacar a la niña contaron que “estaba desvanecida”. Al verla sin conocimiento la reanimaron y luego la llevaron al hospital Ventura Lloveras en donde constataron que se encuentra fuera de peligro.

Tras el rescate, la niña se tomó una foto con los vecinos que la salvaron y que no dejan de pensar que el hecho de que la pequeña esté bien es un verdadero milagro.