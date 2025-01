Milagros, Luis y Leandro: historias de sanjuaninos que recuperaron la audición

En la mañana de este jueves 9 de enero, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano le entregó audífonos a niños, niñas y adultos y, de esta manera, su calidad de vida mejoró. El móvil de Canal 13 conversó con dos niños: Luis y Milagros, y con Leandro, un joven que tras un siniestro perdió la audición del oído izquierdo.

Luis, es un niño de 7 años que hasta este jueves nunca había escuchado. El pequeño Luis nació con bilirrubina, por lo que estuvo 10 días internado en neo. Le hicieron una transfusión de sangre para mejorar su estado, pero también sufrió una convulsión que le afectó el oído.

Su madre le contó a Canal 13 que el problema audición de su hijo comenzó a notarse cuando comenzó el jardín de 3. Luis solo se comunicaba con señas y de esa misma manera entendía. En el jardincito le dijeron que no era normal su comportamiento, pero no había diagnóstico médico. Pasaron jardín de 4 y jardín de 5 y los profesionales le confirmaron a su mamá que no tenía audición.

Milagros nació prematura y le entró un virus con el cual perdió la audición del oído derecho y de a poco fue perdiendo la audición del izquierdo. La joven de 16 años tiene una sordera de 80% en su oído derecho y del 60% en su oído izquierdo.

Para su familia, que es oriunda de Santa Lucía, el convivir con ella se hizo difícil, pero debieron adaptarse. "Fue muy difícil el trato con ella porque ella no escuchaba bien", expresó su madre.

Leandro, es un joven sanjuanino que hace un poco más de un año sufrió un siniestro vial que lo dejó en terapia intensiva. Al muchacho le sacaron parte del cráneo, y ahora tiene craneoplastía. Además, le reconstruyeron la nariz, la mandíbula, los pómulos, el brazo y perdió un ojo y la audición de su oído izquierdo.

Su compañera de vida contó al móvil de Canal 13: "Fue muy difícil, pero me acompañó mucho mi familia, me ayudaron para poder estar para él, ya que tuve que dejar de trabajar para poder cuidarlo. Ahora lo vemos bien, pero estuvo tan mal que estuvo en terapia sin poder caminar, ni hablar"

La entrega de audífonos:

En la mañana de este jueves, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano hizo entrega de 24 audífonos y 41 anteojos. El móvil de Canal 13 conversó con el ministro Carlos Platero quien comentó que los beneficiarios fueron niños desde 2 años hasta personas mayores. "Nos llena de alegría poder estar cerca de la gente, trabajar que es lo que nos han podido el gobernador", expresó.

Los beneficiarios de estos productos fueron tenidos en cuenta a partir de llegar hasta las oficinas del ministerio en el Centro Cívico y presentar su problema y necesidad.

Desde diciembre del 2023 a la actualidad, el Gobierno ha hecho entregada de un total de 378 audífonos, favoreciendo a 189 pacientes de diversos rangos etarios. La inversión fue de $184.180.100,00; abarcándose diferentes departamentos, garantizando que las personas con problemas auditivos puedan acceder a la tecnología necesaria para mejorar su calidad de vida.