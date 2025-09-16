El pasado lunes 15 de septiembre Javier Milei hizo una nueva cadena nacional, en la que realizó varios anuncios. Entre ellos se encontró un apartado dedicado a las universidades públicas, en las que se afirmó que se les destinarían 4.8 billones de presupuesto. Desde el sector universitario aclararon que esto representaría transitar el 2026 con los mismos montos que en este 2025.

Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la UNSJ, habló acerca de este anuncio en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). El entrevistado manifestó que todavía no tienen acceso a los detalles finos, pero aclaró que no es para nada suficiente.

“Tengamos en cuenta de que él habló de 4.8 billones cuando la solicitud del Consejo Interuniversitario Nacional había sido de 7.3 así que, hay una diferencia bastante importante. Lo que ha anunciado es prácticamente lo que se va a ejecutar durante el 2025, así que sería transitar un 2026 con los mismos montos del 2025 que es bastante complejo”, expresó.

Además de manifestar la necesidad de que estos valores aumenten, Coca pidió encarecidamente que creen un presupuesto específico. Esto se debe a que las universidades no cuentan con uno por parte del Gobierno Nacional desde hace dos años, algo que es inédito.

"Cuando uno lo mira como porcentaje del PBI, la verdad que el resultado de las últimas elecciones no movió la aguja, no les preocupa incentivar el tema educativo ni de investigación. En el discurso si uno nota que ha tratado de "arreglar" con estos sectores que han sido los más perjudicados pero claramente no lo ha logrado. Ojalá que mejoren los montos y, sobre todo, que tengamos un presupuesto", concluyó.