Minas Argentinas da nueva vida a la histórica Ex Cinzano

La compañía minera Minas Argentinas S.A., parte de Aisa Group, inauguró oficialmente sus nuevas y modernas oficinas en el predio de la ex Cinzano, un área de alto valor patrimonial en la Capital sanjuanina. La reubicación de la sede administrativa de la Mina Gualcamayo y del holding Aisa en Argentina no solo refleja el crecimiento de la empresa, sino que también le otorga una nueva vida a un espacio que permaneció abandonado durante años.

El edificio, ubicado sobre la Avenida José Ignacio de la Roza, fue completamente refuncionalizado, transformándose en una sede moderna y confortable. Cuenta con un amplio espacio de coworking para más de 70 personas, seis salas de reuniones y las dependencias necesarias para la operación cotidiana de la minera. En un claro gesto de compromiso con la sostenibilidad, el nuevo edificio fue equipado con paneles solares que generan prácticamente toda la energía que consume, alineándose con la eficiencia y el uso responsable de los recursos.

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Marcelo Orrego, así como representantes de Aisa Group, proveedores y colaboradores estratégicos.

Compromiso de largo plazo

Durante la ceremonia, Juan José Retamero, fundador de Aisa Group, destacó la filosofía de la compañía: “Lo nuestro es un modelo diferente, buscamos la reinversión permanente de todo lo que generamos, con un fuerte compromiso con la región. Buscamos construir un legado de desarrollo para las comunidades con las que trabajamos”.

Por su parte, Orrego celebró la concreción de la inversión: “Es una gran alegría ver que los proyectos se concretan. Hace aproximadamente un año fueron a verme y a mostrarme estos proyectos en papeles. Y hoy ya lo estamos mirando y vemos que está hecho realidad”.

Proyección de Gualcamayo

El traslado de las oficinas se da en un momento clave para Minas Argentinas, que recientemente obtuvo la aprobación de la séptima actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la Mina Gualcamayo. Esta luz verde permite avanzar en los permisos para el Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), una iniciativa que busca extender la vida productiva del yacimiento aurífero por al menos 20 años más.

Actualmente, el proyecto DCP se encuentra en etapa avanzada de estudios de factibilidad, reafirmando el papel de Gualcamayo como uno de los desarrollos auríferos más importantes de la provincia.

La llegada de Minas Argentinas a la ex Cinzano convierte el predio en un nuevo polo de movimiento económico y profesional. La revalorización de este espacio histórico es solo el inicio de un ambicioso proyecto inmobiliario del holding dirigido por Retamero, que en los próximos años incluirá la construcción de un complejo de viviendas, un centro comercial y un hotel, reforzando el compromiso de Aisa Group con la inversión, el empleo y la recuperación urbana en San Juan.