Después de más de veinte años de abandono, el histórico predio de la ex Bodega Cinzano en San Juan vuelve a tener vida. Este viernes, Minas Argentinas S.A., perteneciente al Grupo Aisa, inaugurará sus nuevas oficinas administrativas, dando el primer paso de un ambicioso proyecto urbanístico que busca revitalizar la zona y generar un impacto positivo en la provincia.

“Estamos muy contentos. La firma propietaria, Grupo Aisa, compró el predio hace más de un año y estamos desarrollando un proyecto urbanístico que va a cambiar la provincia”, expresó Marcelo Agulles, encargado de Comunicación de la empresa.

El nuevo espacio, que funcionará en el renovado edificio de administración de la antigua bodega, fue completamente modernizado. “Hemos convertido el edificio en modernas oficinas donde se instalará la sede administrativa del grupo en el país”, agregó Agulles.

Actualmente, el lugar cuenta con 70 empleados, un amplio estacionamiento y seis salas de reuniones. Desde allí se coordinará la actividad del Grupo Aisa en todo el territorio nacional. “Estamos ultimando detalles, pero ya estamos trabajando en estas oficinas. Hay personal de 9 a 18, y guardias las 24 horas”, explicó.

El vocero destacó además que todo el sistema de reclutamiento se realiza de manera digital a través del sitio oficial www.minasargentinas.com, donde los interesados pueden enviar sus currículums sin necesidad de acercarse al lugar.

“Este predio llevaba 20 años cerrado y abandonado, y hoy vuelve a tener vida. Eso es un aporte para todos los sanjuaninos”, remarcó Agulles, poniendo en valor la recuperación del espacio que alguna vez fue símbolo de la industria local.

En otro tramo, el encargado de Comunicación se refirió a los avances del proyecto Gualcamayo, ubicado en Jáchal. “Lo que se nos ha aprobado es el séptimo informe de impacto ambiental. Desde 2009 tenemos la aprobación general, pero esta actualización incluye aspectos de la nueva mina que comenzaremos a construir dentro de poco”, informó.

El nuevo desarrollo se centrará en el sector de carbonatos profundos, ubicado debajo de la mina subterránea, que operó hasta el año pasado. “Esto marca el futuro de Gualcamayo y consolida el compromiso del grupo con el desarrollo minero sustentable en la provincia”, concluyó Agulles.