El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, valoró la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto de cobre Los Azules, el primero de este tipo en la provincia. “Es un paso necesario y muy importante, porque sin él no se puede llegar al final, que es tener la mina produciendo”, afirmó en diálogo con la prensa.

Fernández remarcó que la medida representa una señal clave para el sector: “Esto primero trae tranquilidad al sector minero, en el sentido de que el Gobierno nacional demuestra voluntad de avanzar con proyectos de cobre, y al mismo tiempo pone al proyecto en una condición de competitividad que lo hace atractivo para la atracción de inversiones”.

De todos modos, pidió cautela respecto a los tiempos: “Hay que ser prudentes. Esto no significa que la semana que viene tengamos la mina en construcción. La empresa debe completar el financiamiento que requiere y avanzar en su factibilidad económica”.

El funcionario explicó que Andes Corporación Minera, subsidiaria de la canadiense McEwen Copper, deberá cumplir varias etapas antes de iniciar la explotación, prevista para 2029. “La compañía tiene que obtener inversiones, recursos y realizar trabajos preparatorios. Son pasos necesarios que celebramos, pero que llevan su tiempo”, señaló.

El anuncio se produjo tras la confirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que el Comité Evaluador del RIGI aprobó el desarrollo de Los Azules, con una inversión estimada en US$2700 millones, la generación de 3500 empleos y exportaciones anuales de US$1100 millones.

Los Azules está considerado uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo, con un enfoque de sostenibilidad que incluye menor consumo de agua, bajas emisiones de carbono y la meta de alcanzar la neutralidad en 2038 con energía 100% renovable.

Para San Juan, la aprobación del RIGI consolida su posición como polo minero internacional y fortalece la estrategia nacional de atraer capitales en sectores estratégicos. Sin embargo, Fernández insistió en que “los beneficios reales se verán recién cuando el proyecto esté en marcha y produciendo”.