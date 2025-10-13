Este lunes, San Juan amanecerá con cielo despejado y una temperatura mínima de alrededor de 12 grados. Las primeras horas del día se presentarán frescas, aunque con el correr de la mañana el ambiente se tornará más templado gracias al predominio del sol y la ausencia de viento intenso, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la tarde, se espera que el termómetro alcance los 29 o 30 grados, con condiciones estables y cielo mayormente despejado. No se prevén lluvias ni tormentas, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre. El viento soplará leve del sector norte, manteniendo el clima cálido.

Hacia la noche, las temperaturas descenderán de forma gradual y el cielo se mantendrá despejado. El SMN indicó que el martes continuará con condiciones similares, con ascenso de temperatura y sin probabilidad de precipitaciones, anticipando una semana estable y de tiempo seco en toda la provincia.