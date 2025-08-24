El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo San Juan tendrá una jornada a pleno sol, con cielo totalmente despejado de principio a fin. La temperatura mínima se ubicará en 0 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados en horas de la tarde.

Las condiciones estarán dadas para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda no confiarse y llevar un abrigo, especialmente en horas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se percibirá como una brisa leve del sector norte, con una intensidad que rondará entre los 2 y 22 kilómetros por hora, registrando la mayor fuerza durante la mañana.