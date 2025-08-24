¿PARA PASEAR?
Mirá cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
La provincia tendrá un domingo despejado, con temperaturas que irán de 0 a 19 grados y una brisa leve del norte. Será una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja llevar abrigo.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo San Juan tendrá una jornada a pleno sol, con cielo totalmente despejado de principio a fin. La temperatura mínima se ubicará en 0 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados en horas de la tarde.
Las condiciones estarán dadas para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda no confiarse y llevar un abrigo, especialmente en horas de la mañana y la noche.
En cuanto al viento, se percibirá como una brisa leve del sector norte, con una intensidad que rondará entre los 2 y 22 kilómetros por hora, registrando la mayor fuerza durante la mañana.