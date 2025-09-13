La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Ecología Urbana, trabaja de manera permanente en políticas para reducir el maltrato animal y prevenir la superpoblación de animales abandonados. En ese marco, recordó a la población la importancia de denunciar estos hechos para garantizar el bienestar de los animales y hacer cumplir la ley.

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través del Call Center vía WhatsApp al número 2644305057. Se recomienda incluir datos precisos como dirección exacta, descripción del hecho, tipo de animal y, si es posible, evidencia fotográfica o en video. Cada denuncia recibe un número de reclamo que permite hacer seguimiento del caso.

Una vez ingresadas, las denuncias son derivadas al área de Fiscalización, donde inspectores especializados del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas —veterinarios y personal autorizado— constatan la situación y, de ser necesario, aplican infracciones según la legislación vigente. También se pueden realizar denuncias en la Policía Ecológica o la Policía Rural.

Además, la Secretaría cuenta con quirófanos móviles de esterilización que recorren distintas zonas de la provincia para atender la demanda y controlar la sobrepoblación. Los animales deben cumplir con ciertos requisitos: tener entre 6 meses y 10 años, no presentar signos visibles de enfermedad, y en el caso de hembras, no estar en celo ni preñadas ni haber dado a luz en los últimos 45 días. Los turnos se solicitan al 4305937 de 8 a 12 horas.

La Secretaría también trabaja en desmentir mitos sobre la esterilización: no es necesario que las hembras tengan camadas antes de la cirugía, ni provoca obesidad ni cambios de carácter en los machos. Por el contrario, el procedimiento previene enfermedades, reduce comportamientos indeseados y aumenta la esperanza de vida de las mascotas.

El próximo operativo especial se realizará el lunes 15 de septiembre en el Club Atlético Huaco, ubicado en San Martín s/n entre Perú y Chile, a partir de las 8:30 horas. Allí se ofrecerá vacunación, chipeo de perros potencialmente peligrosos y esterilización de mascotas