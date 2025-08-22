El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunció que la inscripción al segundo sorteo público de 2025 estará habilitada desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 8 de septiembre a través de la página web oficial del organismo. El sorteo se realizará el 25 de septiembre en la sala de la Caja de Acción Social, donde se adjudicarán las 344 viviendas que no fueron entregadas en convocatorias anteriores.

Cómo inscribirse en tres pasos

Ingresar al sitio oficial del IPV: acceder a ipv.sanjuan.gob.ar, hacer clic en “Sorteo Provincial de Viviendas” y luego en “Inscripción al Sorteo”. Completar los datos solicitados: cargar el DNI del titular y de un integrante del grupo familiar, verificar la información y seleccionar el barrio al que se quiere postular. Confirmar la inscripción: aceptar las condiciones y registrar un número de celular, donde se enviará un código para realizar posibles modificaciones. Cada grupo familiar puede elegir un solo barrio y la inscripción es gratuita.

Viviendas disponibles por departamento

Angaco – Tierras del Norte: 62 unidades

Calingasta (Sorocayense) – El Puerto: 7 unidades

Chimbas – Los Surcos: 5 unidades

Pocito – El Jagual: 13 unidades

Sarmiento – Solares del Sur: 190 unidades

San Martín – Caraballo II: 61 unidades

25 de Mayo – Tehul: 6 unidades

Podrán postularse personas con domicilio en Calingasta (solo Sorocayense), Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco, cumpliendo los requisitos establecidos por el IPV.

Este sorteo forma parte del programa Sorteo Provincial de Vivienda – San Juan 2025, que busca garantizar el derecho a la vivienda a las familias de la provincia.