El Ministerio de Capital Humano anunció la puesta en marcha del programa Beneficios ANSES, que comenzará a implementarse en septiembre y estará destinado a jubilados y pensionados de todo el país. La medida busca mejorar los ingresos y la capacidad de compra de este sector, con descuentos exclusivos en las principales cadenas de supermercados.

El plan contempla un 10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales y, en algunos comercios, un 20% en artículos de perfumería y limpieza. Entre los supermercados adheridos se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar y Carrefour.

Además, el programa incluye un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA). Los beneficiarios que perciban sus haberes en dicha entidad tendrán un 5% de reintegro adicional, con un tope de $20.000 mensuales, en las compras que realicen con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO.

Por otra parte, el Banco Nación depositará diariamente una remuneración (TNA 32%) sobre los saldos en cuenta, por hasta $500.000, generando así un incentivo adicional para quienes utilicen este servicio.

El Ministerio destacó que el programa no solo favorece a los jubilados y pensionados, sino que también beneficia al comercio al aumentar la clientela, sin implicar un costo para el Estado.