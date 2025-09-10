Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que este miércoles se iba a dar la llegada de un fuerte viento en San Juan. En ese sentido, una especialista confirmó este pronóstico anunciando que las ráfagas llegarán desde el sur al Valle de Tulum, mientras que en la zona precordillerana directamente será Zonda.

Agustina Albeiro, profesora de Geografía e investigadora del clima, habló acerca de este fenómeno climático en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). En ese contexto mencionó que durante esta jornada se experimentará una baja en la temperatura, por el ingreso moderado de un frente frío.

“Para este miércoles que están todos preguntándose por el tema viento, sí, va a llegar. Quienes estén en la calle desde la mañana deben haber percibido la llegada progresiva del Sur. En el Valle de Tulúm vamos a experimentar, con un poquito más de intensidad a partir del mediodía, viento del sector sur”, expresó.

Albeiro informó que las ráfagas en principio no superarían los 40 km/h, ya que el ingreso de esta masa es muy leve. Sin embargo, para los sectores cordilleranos y precordilleranos sí está rige un alerta por viento Zonda.