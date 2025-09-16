El 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para las elecciones legislativas nacionales. En todo el país se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, mientras que en San Juan estarán en juego tres escaños para la Cámara baja. En ese sentido, ya podés chequear en qué escuela tenés que presentarte para sufragar.

Con la mirada puesta en esa fecha, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó el padrón definitivo, herramienta clave para que cada ciudadano pueda confirmar dónde le toca votar y evitar sorpresas el día de la elección.

Dónde y cómo hacer la consulta

Los sanjuaninos tienen dos canales disponibles:

Por internet: en los sitios padron.gob.ar o electoral.gob.ar. Solo se debe ingresar el DNI, el género, el distrito y un código de seguridad.

Por WhatsApp: mediante el asistente virtual “Vot-A”, disponible en el número +54 911 2455-4444. Con iniciar la conversación con la palabra “hola” es posible obtener los datos del establecimiento, la mesa asignada y la nómina de autoridades.

Fechas que clave del calendario