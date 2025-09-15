Mirá qué zona de Capital tendrá el tránsito cortado por reparación de cañerías

Este lunes 15 de septiembre, personal del Departamento de Servicios de OSSE llevará a cabo una reparación de urgencia en una cañería domiciliaria, ubicada sobre calle Mendoza, entre Chile y Maipú.

Para ejecutar las maniobras, indicaron que será necesario interrumpir totalmente el tránsito vehicular en el tramo afectado durante dos días.

Desde el área de Servicios indicaron que la zona estará debidamente señalizada y contará con cartelería de desvío para guiar a los conductores hacia las calles alternativas.