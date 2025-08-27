El reconocido abogado penalista, ampliamente conocido por ser el abogado del “guascazo” por su defensa al imputado Ariel Omar Pérez, sufrió un violento incidente mientras intentaba mediar en una pelea entre adolescentes en el centro de San Juan.

Todo ocurrió el pasado lunes por la tarde en la esquina de avenida Libertador y Tucumán, cuando el profesional intervino para separar a los jóvenes y terminó cayendo al piso, golpeándose fuertemente la cabeza contra el asfalto.

El episodio no tardó en hacerse viral, ya que varios testigos registraron el momento exacto en que el penalista cayó al suelo. La difusión del video generó preocupación en la comunidad local, aunque hasta el momento no se han difundido actualizaciones oficiales sobre su estado de salud.