En Villa Pituil, Calingasta, un vecino aseguró haber presenciado un fenómeno extraño que lo dejó sorprendido. Según relató, junto a su hijo lograron observar luces misteriosas que se desplazaban en la oscuridad de la cordillera y alcanzaron a registrarlas en video.

El testimonio corresponde a Waldo Gigena, quien explicó que estas apariciones ocurren entre las 20 y las 22 horas, siempre sobre el filo cordillerano. Luego de unos minutos, las luces se desvanecen y no vuelven a repetirse hasta pasados dos o tres días.

“Son luces que aparecen en la cordillera cada tanto. Esa vez las pudimos grabar con mis hijos, ya era de noche. Fue lo mejor que pude registrar porque no tengo un buen teléfono. No sabemos qué son, aparecen sobre el filo de la cordillera, suben hacia el cielo y desaparecen”, relató el vecino.

El fenómeno quedó registrado en un video casero que circula en redes sociales: