Modernizan la Circunvalación: 12 obras simultáneas con 1.500 luminarias y paneles solares

San Juan continúa su plan de modernización vial con la ejecución de 12 obras simultáneas a lo largo de la Circunvalación, que incluyen mejoras en iluminación, instalación de paneles solares y cartelería digital para el control del tránsito. Así lo detalló José María Ginestar, director de Recursos Energéticos de la provincia, en diálogo con Canal 13.

“Estamos trabajando en cuatro sectores de iluminación interna, cuatro en el lateral externo, dos tableros para recibir los paneles solares, cartelería digital y mantenimiento general de la iluminación. En total son 12 obras en la Circunvalación”, explicó Ginestar.

El funcionario remarcó que estas acciones se realizan con fondos propios de la provincia, cuyo objetivo principal es incrementar la seguridad vial. “Los laterales eran una deuda pendiente. La iluminación no solo mejora la visibilidad sino que da seguridad a los sanjuaninos”, sostuvo.

En cuanto a la instalación de luminarias, Ginestar detalló que en el lateral interno, frente a la cancha de San Martín, ya se completó el 95% del montaje, mientras que en el lateral externo, que incluye el sector Hiperlibertad, los trabajos recién comienzan. “Estamos desmontando las luminarias antiguas, que consumían hasta tres o cuatro veces más que las nuevas, y reemplazándolas por tecnología moderna”, afirmó.

Sobre la prevención de vandalismo, explicó: “Las columnas superan los 10 metros de altura, por lo que acceder al vandalismo es casi imposible”. En total, la Circunvalación contará con 1.500 luminarias: 500 en la pista central, 500 en el lateral interno y 500 en el externo.

La obra también contempla la instalación de pórticos con cartelería LED para advertir sobre la velocidad de los vehículos y otros mensajes de seguridad vial. Ginestar señaló que, aunque estas cartelerías no aplican fotomultas, registran datos que pueden derivar en intervenciones policiales.

“Los ciudadanos ya han notado mejoras en el respeto a la velocidad máxima. Las pantallas transmiten mensajes como ‘Respeta la velocidad, no uses el celular, vas con tu hijo en el asiento trasero’. Todo esto contribuye a que la familia llegue a casa sana y salva”, destacó.

Actualmente, los pórticos están instalados en un 50% y se espera completar los ocho puntos de intervención durante el próximo mes. Cuatro de ellos contarán con lectores de patente y cuatro con comunicación vial intercalada, para optimizar el control del tránsito.

Respecto a los paneles solares, Ginestar informó que ya se instalaron casi todos los del proyecto, que contempla 36 unidades: 30 en la Circunvalación y seis en los accesos a la ciudad. “Estamos trabajando en la instalación de medidores bidireccionales que permitirán que la energía generada sea registrada como aporte al sistema eléctrico, siendo un hito para la provincia”, explicó.

Esta modalidad de generación distribuida permitirá que la energía ingresada a la red compense parte del consumo de iluminación de la Circunvalación y, a su vez, sea registrada a nombre del Estado sanjuanino.

Ginestar también mencionó que se están pavimentando 67 ingresos y egresos a la Circunvalación, coordinando los trabajos con la cartelería digital para minimizar conflictos viales y garantizar un tránsito seguro durante la ejecución de las obras.

“Estas intervenciones buscan mostrar una ciudad moderna y funcional, tal como lo sueña nuestro gobernador, y responder a las necesidades de los sanjuaninos en seguridad, movilidad y eficiencia energética”, concluyó.