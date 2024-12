El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, abordó en Banda Ancha la problemática del uso de aplicaciones internacionales para transporte de pasajeros, tema que generó preocupación entre los taxistas y las autoridades por su funcionamiento al margen de la ilegalidad.

Molina fue contundente al señalar que estas aplicaciones operan fuera del marco legal: "Las aplicaciones deben registrarse fiscalmente en IVA e Ingresos Brutos, y cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Tránsito y Transporte. Actualmente, estas plataformas no tienen una figura legal reconocida, pero podrían funcionar como empresas de taxis o remises si se ajustan a la normativa."

El problema, explicó, no radica únicamente en la plataforma digital, sino también en los vehículos y conductores que ofrecen el servicio: "Quien me transporta no es la aplicación; es el auto con su chofer. Y ese auto debe estar debidamente autorizado por la Secretaría. Si no cumple con estas condiciones, no es seguro ni legal."

Molina apeló a la responsabilidad social de los usuarios, instándolos a priorizar su seguridad: "Si piden un auto a través de una aplicación o por cualquier otro medio, asegúrense de que sea un taxi pintado de amarillo y blanco, con las autorizaciones correspondientes. Si llega un vehículo en malas condiciones o sin identificaciones claras, simplemente no lo tomen."

El secretario también aclaró que el uso de estos servicios ilegales supone un riesgo personal para el usuario, ya que no cuentan con habilitación ni garantías: "Si ocurre algún incidente, la responsabilidad recae tanto en el conductor como en el pasajero. Además, los prestadores de este servicio ilegal están sujetos a multas de tránsito."

Molina aprovechó para referirse al transporte en motos, un servicio que también ha comenzado a popularizarse pero que no cuenta con ningún tipo de habilitación en la provincia: "El transporte de pasajeros en motos no está registrado ni regulado. Esto lo convierte en un servicio completamente ilegal, y quienes lo utilizan lo hacen bajo su propia responsabilidad."

El secretario enfatizó que la provincia está trabajando para regular esta situación y garantizar un transporte seguro y legal para todos los sanjuaninos. Sin embargo, mientras se alcanzan soluciones definitivas, pidió a los ciudadanos colaborar con la normativa vigente: "No podemos tener un inspector o policía fiscalizando cada acción individual. Debemos cuidarnos entre todos y optar por servicios que cumplan con las normativas."

Finalmente, Molina reafirmó que el cumplimiento de la ley es esencial para evitar conflictos y promover un transporte más seguro y transparente en San Juan.