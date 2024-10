El mes de octubre, conocido como el mes rosa, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el cáncer de mama, promoviendo la importancia de la detección temprana y los cuidados preventivos. En San Juan, un grupo de mujeres que han sobrevivido a esta enfermedad ha decidido transformar su experiencia en una fuente de apoyo para quienes enfrentan este difícil camino. La organización “Juntas se Puede” está compuesta por mujeres voluntarias que, desde 2019, acompañan a otras mujeres durante sus tratamientos oncológicos. Mónica González y Liliana Martín, dos de las integrantes del grupo, compartieron en Banda Ancha su historia y la labor que realizan.

"El grupo se formó en el 2019, pero con la pandemia y otros factores, algunas de nuestras compañeras tuvieron que dejar, mientras que otras lamentablemente fallecieron," comentó una de las voluntarias. "A pesar de eso, el año pasado retomamos con fuerza y ahora estamos firmes en nuestro objetivo de obtener la personería jurídica. Por ahora somos una asociación civil, pero con muchas ganas y actividades en marcha", aludió.

El enfoque principal de la organización es la prevención y la detección temprana. Liliana señaló la importancia de los controles periódicos: "Nos reunimos gracias a la trabajadora social Sandra Basso, quien nos alentó a crear el grupo para que más mujeres no tengan que atravesar tratamientos tan invasivos. Hacemos hincapié en la necesidad de realizarse el autoexamen mamario y de visitar al ginecólogo al menos una vez al año."

El acompañamiento emocional también juega un rol clave en la labor de esta organización. "Al principio, nos juntábamos en una plaza porque no teníamos un lugar físico. Éramos unas 15 o 20 mujeres, nos tomábamos mate y charlábamos sobre nuestras experiencias. Esa ayuda fue fundamental para mí," recordó Liliana. "Cuando comencé con mi tratamiento, tenía terror, no sabía qué esperar. Una compañera que ya había pasado por varias sesiones de quimioterapia me orientó y estuvo ahí para responder todas mis dudas. Ese tipo de apoyo es lo que nosotras queremos brindar a otras mujeres", añadió.

Además del acompañamiento, “Juntas se Puede” organiza talleres de reciclado y ferias donde venden productos para recaudar fondos. Con lo recaudado, ayudan a cubrir gastos de transporte para mujeres que deben viajar desde zonas alejadas de la provincia para realizar sus tratamientos. "Hay mujeres que no pueden costear los pasajes, y eso las detiene de seguir con sus tratamientos. Nosotras tratamos de ayudarlas con eso, además de proporcionar cremas y otras necesidades," agregó Mónica.

En su labor de concientización, el grupo ha participado en varias actividades en toda la provincia. "En septiembre estuvimos en Albardón, y nos sorprendió que la mayoría de las mujeres no se había hecho controles en años," contó Liliana. En la misma línea indicó: "Nosotras tratamos de dar pequeñas charlas, desde nuestra experiencia, para motivarlas a hacerse los controles. Si el cáncer se detecta a tiempo, tiene cura."

Como parte de sus esfuerzos, ellas organizaron un evento en el Hospital Rawson para el próximo 18 de octubre. "De 9 a 12 vamos a estar recibiendo donaciones de cabello para hacer pelucas para pacientes oncológicos. También trabajamos junto a un peluquero de Cadena de Favores, quien se encarga de armar las pelucas," explicaron. La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse a esta causa y escuchar las charlas sobre la prevención del cáncer de mama.