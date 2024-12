Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización, por la muerte vial ocurrida el pasado domingo. Allí se decidió que el responsable quedara libre, provocando la indignación de la familia que sufrió la pérdida. ‘Me han matado a mi papá, me he quedado sola’, dijo su hija.

Rocío Echegaray, hija de la víctima, habló con el móvil de Canal 13 desde la puerta de Tribunales luego de que Braian Tejada Flores recuperara su libertad. La mujer le pidió ayuda a todos para que el conductor sea condenado.

‘Por favor, pido que me escuchen. A mí me han matado a mi papá. Necesito que se haga justicia, por favor, yo me he quedado sola. Necesito, por favor, que me ayuden todos, porque esto no puede pasar. Siempre pasa lo mismo, queda libre, le quitan el carnet un tiempo. Significa que yo puedo salir, matar a alguien y seguir caminando por la vida como si nada. No está bien, por favor, no puedo más’, declaró entre lágrimas.

Otro de los familiares del difunto que estaba presente, mostró su indignación con lo decidido por las autoridades judiciales. Remarcó que Tejada Flores podrá pasar el fin de año con sus seres queridos, mientras que los Echegaray vivirán con una enorme tristeza este momento.

‘Ahora va a pasar las Fiestas en su casa y nosotros con un terrible dolor. No puede ser, esto le puede pasar a cualquiera, así que necesitamos el apoyo de todos. No puede quedar esto así. Por favor, se los pedimos a todos que nos den una mano con esto. No puede quedar libre. No estaba consciente, pero estuvo consciente cuando él se subió al auto con su mujer. Se fueron a emborracharse y se volvieron a subir al auto. ¿A qué estamos jugando?’, manifestó.

Finalmente, otro miembro de la familia afectada hizo hincapié en el estado de ebriedad en el que se encontraba Tejada Flores. Además, reveló que esta persona nunca pidió perdón por arrebatarle la vida a Roberto Echegaraya.

‘1,30 g/l le daban en el primer dosaje, en ruta nacional. Hay que ver el peritaje de cuánto dan la velocidad. Creo que la Justicia tiene que cambiar porque no puede salir a la calle. No ha pedido disculpas, no ha dicho nada, es un hijo de puta. Es un asesino. No es un accidente. Es un accidente que se te revienta una cubierta y se te desvíe el auto. Pero no, él se subió con el estado de alcohol triple de lo permitido y además, en Ruta Nacional’, sentenció.