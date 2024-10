Una compleja situación es la que viven dos hermanas en Albardón. Una de ellas tiene alzhéimer y si bien ya fue dada de alta tras recuperarse de una dura golpiza, no puede volver a su casa, justamente, porque el que la agredió fue su hijo con discapacidad. La otra, Susana Sáez, quien charló con el móvil de Canal 13, necesita urgentemente que PAMI la asista o con un subsidio para afrontar el pago de las mujeres que cuidan a su hermana o con el traslado a otra clínica donde la pueden cuidar.

El drama de estas dos hermanas comenzó cuando el hijo de la mujer con Alzheimer la golpeó salvajemente y debieron internarla en el Hospital de Albardón. Luego de varios días de internación se recuperó, pero, aunque le dieron el alta, no puede volver a su casa porque su hijo amenaza con volverla a agredir.

En el caso de esta adulta mayor intervino la Justicia, quien es la que no permite que la mujer vuelva a su hogar, ante el inminente peligro que la espera ahí. El problema con esta situación, es que Susana, su hermana, quien es la que se ha hecho cargo de ella, cada día se le hace más cuesta arriba el afrontar el pago de las mujeres que la ayudan a cuidar. Al móvil de Canal 13 le contó que por día gasta $18 mil.

Para afrontar esta situación, Susana pide a PAMI que la asistan o con un subsidio para afrontar el pago de estas cuidadoras o con el traslado de su hermana a la Clínica Modelo, donde ya le aseguraron que pueden asistirla.

'Ellos saben cuál es mi situación, ellos son buenos. Por eso en esta nota yo quiero dirigirme al director de PAMI que entienda mi situación, yo no tengo como seguir pagando, porque yo pago a dos personas por día $18 mil’, expresó la mujer.

Luego agregó: 'Ella tiene Alzheimer y su hijo una discapacidad. Por lo tanto, yo he tenido que hacerme cargo de la situación, ya que, si bien tiene una hija, a la que la hice llamar y ella fue al hospital y dijo que no quiere saber nada, si se muere que no le avisen, pero tampoco me ayuda, no me llama y ella tiene como ayudarme porque tiene hijos policías', expresó Susana.

Susana, vende rosquitos para subsistir, además de cobrar su jubilación. Su día a día es agotador, puesto que día por medio se la pasa en el Hospital de Albardón cuidando a su hermana. Ella llega al centro de salud a las 11 y se queda a cuidarla hasta las 10 de la noche, luego la reemplaza una de las cuidadoras.

Hasta ahora la mujer consiguió que PAMI la asista con pañales. Además, un grupo de amigos y amigas le ha colaborado con una generosa suma de dinero, ya que cada una le dio $1000 para los cuidados de su hermana. A pesar de ello, la situación de Susana y su hermana con Alzheimer sigue siendo difícil, incomoda y frustrante.