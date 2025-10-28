Mujeres sindicalistas debatieron su rol en el ámbito laboral y pidieron más participación en la CGT

En San Juan se llevó a cabo el tercer Encuentro de Mujeres Trabajadoras, una jornada que reunió a representantes sindicales locales y dirigentes nacionales de la CGT. El móvil de Canal 13 San Juan estuvo presente en el evento, donde se debatió sobre el rol de la mujer en el ámbito laboral y los desafíos actuales del sindicalismo.

La secretaria general de UDA San Juan, Karina Navarro, explicó que el encuentro fue organizado junto a la Secretaría de Género y otras entidades gremiales.

“La Confederación General del Trabajo es una organización que funciona de manera conjunta, y este encuentro nos permitió reflexionar, juntarnos y debatir sobre la reforma laboral y, sobre todo, sobre el papel que cumple la mujer actualmente en su lugar de trabajo”, señaló.

Navarro destacó que la situación económica y las reformas laborales impactaron en los derechos adquiridos por las trabajadoras.

“La mujer ha perdido derechos últimamente. En San Juan, cada sindicato lucha para mantenerlos. Desde la docencia hemos defendido nuestro régimen de licencias dentro de la negociación paritaria, y eso fortalece la función del sindicalismo”, sostuvo.

Durante la jornada, las participantes coincidieron en que el objetivo central fue fortalecer la voz femenina dentro de la CGT, promoviendo una mirada integral sobre el mundo del trabajo.

“Sabemos que las mujeres tenemos una visión distinta que debe nutrir la visión general para poder tomar mejores decisiones y transformar la realidad”, expresaron desde la organización nacional.

Además, remarcaron la necesidad de generar espacios de reflexión y escucha colectiva entre trabajadoras y dirigentes regionales.

“Estos encuentros no son un mensaje unilateral; se construyen entre todas, alimentando una idea común sobre el modelo de país que queremos”, manifestaron.

Las dirigentes coincidieron en que, aunque aún existen resistencias dentro de las estructuras sindicales, se logró una mayor presencia femenina en distintos gremios del país. Hoy hay muchas secretarias generales en las provincias que antes no eran visibilizadas. En los momentos difíciles de Argentina, aparecen esas mujeres fuertes para dar las batallas por lo justo”, afirmaron.

El encuentro concluyó con el compromiso de continuar impulsando la participación de las mujeres en espacios de decisión y con la expectativa de que, en el próximo triunvirato de la CGT, se incluya por primera vez una mujer.