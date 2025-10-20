La violencia volvió a irrumpir en una de las zonas más concurridas de la noche sanjuanina. Durante el último domingo, al menos tres videos se viralizaron en redes sociales, mostrando una batalla campal entre grupos de jóvenes en las inmediaciones de Avenida Rawson y el Lateral de Circunvalación Sur, en Capital.

En las imágenes se observa a chicos y chicas golpeándose, empujándose y arrojándose objetos tanto en una zona verde como sobre la calzada. La tensión fue tal que varios testigos intentaron intervenir para detener las agresiones, aunque sin éxito.

Hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad ni personas detenidas, y las autoridades policiales aún no emitieron un parte oficial sobre lo sucedido.

Antecedentes

No es la primera vez que un hecho de este tipo ocurre en el corazón de la movida nocturna sanjuanina. En agosto pasado, se registró otra pelea masiva a la salida de un boliche de Trinidad, donde varios grupos de jóvenes se enfrentaron a golpes frente a la mirada de automovilistas y transeúntes.

Semanas después, otra escena de extrema violencia tuvo lugar en la esquina de calle Estrada y Avenida Rawson, cuando el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok negra embistió a un grupo de personas en medio de una gresca. El hecho también fue filmado por testigos y terminó con el vehículo huyendo del lugar mientras los presentes le arrojaban piedras.