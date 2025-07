La psicóloga Johanna Jofré (M.P. 1182) encendió una señal de alarma sobre los efectos del mundo virtual en nuestra salud emocional. En una charla con Canal 13, abordó cómo las redes sociales modifican la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás, y brindó herramientas para practicar lo que llama una “higiene emocional virtual”.

“Lo amenazante hacia nuestra identidad es cuánto crédito y valor le doy al mundo virtual. Si no lo uso con una mirada crítica, puedo caer en una invalidación constante de mi ser”, aseguró Jofré.

Para la especialista, existe una clara disociación entre la persona que somos en la vida real y aquella que mostramos en las redes. “En lo virtual somos más lindos, más felices, más exitosos. Pero detrás de esa imagen hay una historia, sufrimiento, realidades que no se muestran”, explicó. “Después te cruzás con esa persona en la calle y no la reconocés. Porque en redes hay filtros, pestañas postizas, narices estilizadas, bocas retocadas”, señaló.

Pero lo más preocupante, advierte, es que esa “versión maquillada” que consumimos del otro nos lleva inevitablemente a la comparación y la autocrítica. “¿Quién no se ha sentido insuficiente al ver una imagen perfecta? Vacaciones ideales, hijos impecables, cuerpos irreales. Es fácil caer en la sensación de que uno no está a la altura”, añadió.

Para Jofré, también es común interpretar las publicaciones como si fueran un diario emocional del otro, lo que genera confusión. “Escuchar una canción melancólica no quiere decir que estás mal. Compartir una frase no implica que estés atravesando esa situación. Pero muchas veces eso se malinterpreta y genera preocupaciones innecesarias”.

Relató incluso un caso reciente de su consulta: “Una madre notó que algo le pasaba a su hija adolescente porque le había dado ‘me gusta’ a un reel relacionado con la tristeza. Ahí es donde todo se plasma en redes, incluso el malestar emocional”.

¿Cómo hago higiene emocional virtual?

Lejos de demonizar las redes, Jofré propone herramientas concretas para convivir con ellas de forma saludable. “Lo primero es desarrollar una mirada crítica. Si detecto que ciertas cuentas o contenidos me generan angustia o ansiedad, puedo silenciarlas, dejar de seguirlas. También puedo buscar contenido diferente, más positivo o útil”.

“Una persona me dijo el otro día: ‘podés manejar el algoritmo’. Y es cierto. Si vos hablás o buscás ciertos temas, las plataformas van a tender a mostrarte eso. Entonces también está en uno limpiar ese espacio virtual”, explicó.

Además, remarcó la importancia de no sustituir los vínculos reales por interacciones superficiales. “Ya ni llamamos por teléfono. Mandamos un mensaje antes para ver si podemos hablar. Nos da miedo conectar con el otro. Incluso sentimos que es una invasión que nos llamen sin aviso”.

“Nos acostumbramos a mirar qué subió el otro a Instagram para saber cómo está, en lugar de llamarlo y preguntarle. Nos alejamos del vínculo verdadero y caemos en el seguimiento digital”, lamentó.

Según Jofré, muchas veces las redes funcionan como espacios de pertenencia, contención o compañía. Pero advierte que la vida no está allí, y que la imagen que proyectamos no puede definir nuestro valor personal. “Mi imagen no puede depender de cuántos likes recibo o cuántas respuestas tengo. El amor propio no se mide en interacciones”, afirmó.

En ese sentido, propone una nueva alfabetización emocional que incluya aprender a gestionar nuestra exposición y consumo digital, especialmente en adolescentes y jóvenes. “El problema no son las redes en sí, sino cómo las usamos y cuánto nos identificamos con lo que vemos”, concluyó.