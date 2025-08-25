Este lunes se conoció la triste noticia del fallecimiento de un gran músico sanjuanino, se trata del cantautor conocido como el “Chango Huaqueño”. Aún se desconocen los motivos del deceso, pero fuentes de la localidad de Jáchal confirmaron a Canal 13 San Juan esta noticia.

Horacio Antonio Villafañe, más conocido como el “Chango Huaqueño” ya había tenido un momento complicado de salud en enero del 2024, cuando le realizaron una operación por una infección de huesos. Producto de esta operación, el “Chango” había quedado en terapia intensiva.

En entrevistas anteriores con los medios sanjuaninos comentó un poco de su historia, de cómo la música llegó a él desde una edad temprana. De una familia típica y humilde de Huaco, el “Chango” contaba que no tenía una guitarra propia y se la pedía al vecino cuando tenía entre 8 y 10 años.

Las causas de su fallecimiento no fueron informadas hasta el momento, pero su partida deja un vacío en la cultura sanjuanina. Su legado, construido desde la sencillez y la pasión por la música popular, quedará grabado en la memoria colectiva como parte de la identidad folclórica de la provincia.