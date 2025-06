Una escena desgarradora desató indignación en San Juan y volvió a poner bajo la lupa el maltrato animal en las carreras de caballos. “Motoneta”, un equino oriundo de Mendoza, murió de manera súbita tras una competencia en el Hipódromo de Rivadavia y fue arrastrado sin vida por una camioneta frente a la vista de los presentes.

Las imágenes de su cuerpo siendo retirado violentamente de la pista de carrera del Jockey Club provocaron un fuerte repudio por parte de organizaciones proteccionistas, entre ellas Rescate Equino San Juan, que denunció públicamente el uso de drogas estimulantes como “chocolate” y broncodilatadores en este tipo de eventos.

“No podemos hacer la denuncia porque no tenemos las pruebas que demuestren el dolo. No tenemos las fotos o videos de alguien inyectando el caballo o algo que sea incriminatorio. Ya sabemos que este tipo de denuncias nos la rebotan si no hay prueba fehaciente, por eso hacemos la denuncia pública”, comentó Ana Brizuela, referente del grupo proteccionista Rescate Equino San Juan.

El animal sufrió colapso repentino con hemorragias visibles por la nariz y la boca, lo que indicaría una posible falla cardíaca o hemorragia pulmonar, condiciones frecuentes en equinos sometidos a estrés físico extremo.

“El evento fue una carrera legal, por lo que deben existir registros de los animales que participaron. Les pedimos a las autoridades que investiguen”, aclaró la proteccionista.

Desde el activismo animalista exigen una investigación profunda del caso, mayor fiscalización en las competencias y un cambio cultural respecto al trato hacia los caballos utilizados para entretenimiento y apuestas.

“Los caballos de carrera sufren igual o más que los de carro. La diferencia es el dinero que mueve este negocio”, aseguraron en un comunicado.