La Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento será escenario de un espacio de debate que promete generar repercusión. Se trata del Ateneo Literario: Foro Sarmientino de Pensamiento sobre la Libertad, una propuesta que tendrá lugar todos los domingos de septiembre a partir de las 10:30 horas y que propone reinterpretar la obra del prócer sanjuanino desde una perspectiva libertaria.

El ciclo comenzará este domingo 7 de septiembre, con un primer encuentro titulado Paralelismo entre la obra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento y la obra Parásitos Mentales de A. Keiser. Según explicaron los organizadores, el objetivo es “analizar y tener un pensamiento crítico con respecto al prócer, entendiendo cómo su legado se conecta con las discusiones actuales sobre la libertad”.

Uno de los impulsores de la iniciativa es Mahor Caparrós, discípulo de José Peluc, diputado nacional y actual referente de La Libertad Avanza en San Juan. Caparrós se define en sus redes sociales como “Libertario de la primera ola”, es fundador de la página @lalibertadavanzasanjuanok y coordinador de @lasfuerzasdelcielosanjuan.ok. Además, en algún momento Peluc lo señaló como uno de los líderes del espacio político libertario en la provincia.

El ciclo contará también con la participación del licenciado en Historia, columnista y profesor Fernando A. Ocampo Bravo y de Walter Luna, quien, si bien no se presenta formalmente como militante partidario, comparte en redes sociales contenido alineado con el ideario de Javier Milei, críticas al kirchnerismo y cuestionamientos a dirigentes locales.

Luna también respalda públicamente a la fórmula sanjuanina de La Libertad Avanza, encabezada por Abel Chiconi, acompañado por Cristina Tejada Heredia en segundo término y Juan Sancassani en el tercero.

La propuesta se enmarca dentro de un contexto donde distintas figuras políticas buscan resignificar la herencia de Sarmiento. “Este ateneo literario es un claro ejemplo de cómo sus ideas sobre educación, sociedad y libertad pueden ser discutidas hoy bajo una óptica distinta, para pensar los desafíos actuales”, remarcaron los organizadores.

La difusión de la actividad no pasó desapercibida: la página oficial del Museo y Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento publicó el anuncio en sus redes sociales, etiquetando además a los funcionarios nacionales Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, y Liliana Barela, subsecretaria de Patrimonio Cultural.

Los encuentros serán gratuitos y abiertos al público en general, y quienes deseen participar podrán inscribirse previamente al teléfono 2645608476.

Las obras

La obra Facundo o Civilización y barbarie en las pampas argentinas (1845), escrita por Domingo Faustino Sarmiento, se centra en el análisis del caudillismo, la violencia y las tensiones entre civilización y barbarie en la Argentina del siglo XIX. Sarmiento utiliza la figura de Juan Facundo Quiroga como símbolo del atraso y el desorden, y contrapone este modelo al progreso representado por la educación, la urbanización y la modernización política.

Por otro lado, Parásitos Mentales de A. Keiser aborda desde una óptica contemporánea cómo ciertas ideas, creencias o ideologías funcionan como “parásitos” que se instalan en la mente colectiva y condicionan el pensamiento crítico de las personas. Keiser analiza cómo estos patrones culturales limitan la libertad individual y perpetúan formas de control social.

En una lectura comparativa, mientras que Sarmiento denuncia la barbarie encarnada en lo que él consideraba líderes autoritarios y estructuras sociales atrasadas, Keiser pone el foco en los mecanismos invisibles que restringen el pensamiento libre en la actualidad. Ambas obras coinciden en señalar que la falta de pensamiento crítico y la dependencia de ideas impuestas son obstáculos para la libertad y el progreso de la sociedad.