Nahitan, el pequeño sanjuanino que venció al cáncer, celebra su Día del Niño

Este domingo, mientras muchos niños esperan juguetes y sorpresas, Nahitan, un pequeño sanjuanino de seis años, sabe que su mayor regalo es la salud. Tras meses de tratamiento, el nene de Rawson vuelve a jugar, reír y disfrutar de su infancia, aunque los controles médicos y los análisis formaron parte de su día a día.

Celeste, su mamá, relató a Diario 13 cómo fue este camino: “Él empezó el tratamiento el 20 de marzo y terminó en junio". También sumó: “Fueron cuatro meses de quimioterapia, pero todavía seguimos yendo al hospital para análisis”. A su vez dijo: "Además, está con psicólogos, psiquiatra, fonoaudiólogo… todo un equipo que lo acompaña”.

El inicio del tratamiento surgió de manera inesperada. “En enero noté un ganglio en el cuello izquierdo. Le di antibiótico durante un mes y lo llevé al Marcial Quiroga tres veces; me dijeron que era normal", recordó. Además dijo “Hice una ecografía, luego lo llevé al CIMYN y me indicaron que fuera al Hospital Rawson”. Fue allí, donde la pediatra le dijo que debía verlo una hematóloga y una oncóloga. "La doctora oncóloga ordenó análisis de leucemia, que dieron negativo, pero me comentó que harían una biopsia el 26 de febrero. El 20 de marzo nos dijeron que era cáncer: Linfoma de Burkitt, también conocido como tumor de Burkitt”, recordó Celeste.

A lo largo de estos meses, Nahitan mostró una fortaleza admirable. En junio, finalmente, logró vencer al temido cáncer. “Se convirtió en un héroe”, afirma su mamá. Fue un luchador gigante ante una palabra que a todos asusta. "Pero él no se dio por vencido y enfrentó con valentía cada etapa del tratamiento”, dijo Celeste.

Hoy, Nahitan disfruta de su infancia con energía renovada. Cada juego, cada sonrisa y cada paso son el reflejo de una batalla ganada.