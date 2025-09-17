Durante la sesión en la Cámara de Diputados que trató los vetos presidenciales, Nancy Picon, diputada por San Juan del partido Producción y Trabajo, confirmó que su bloque insistirá en la sanción de leyes clave para la provincia y el país.

“En honor al acuerdo que llegamos, queremos adelantar que Producción y Trabajo de San Juan va a insistir en contra del veto porque entendemos la importancia de la universidad pública, espacios de debate que generan conocimiento”, sostuvo la legisladora.

Picon destacó la intervención de la provincia en materia educativa: “El gobernador Marcelo Orrego se hizo cargo del fondo de incentivo docente y de la conectividad porque Nación dejó de pagarlo y los docentes lo necesitaban”.

En cuanto a la ley de financiamiento del Hospital Garrahan, la diputada afirmó: “Vamos a insistir en el veto porque sabemos de la importancia que tiene y, además, desde San Juan somos agradecidos de cómo reciben a las familias sanjuaninas y las asisten”.

La legisladora subrayó la prioridad de su bloque: “San Juan siempre va a tener como límite la educación, con la discapacidad, con la universidad. Siempre nuestro voto va a ser para acompañarlos”.

Picon concluyó que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo del país: “Como dice Sarmiento, al fin y al cabo todos los problemas son de educación. Trabajamos convencidos en que si el pilar fundamental es la educación, seguramente vamos a poder sacar este país adelante”.