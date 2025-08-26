Naturgy inauguró el 1 de agosto su nueva oficina central en la Ciudad de San Juan, con un acto que contó con la presencia de la intendente Susana Laciar, autoridades del Ejecutivo provincial, legisladores y representantes del sector energético como el EPRE, EPSE y DECSA.

La sede comenzará a atender desde el lunes 4 de agosto en Aberastain Sur 697, esquina 9 de Julio, en horario de 8 a 16. Desde la empresa destacaron que el cambio de ubicación representa “un salto cualitativo en el servicio que Naturgy San Juan brinda a la comunidad”, con instalaciones modernas y un modelo de atención más ágil.

“Estas nuevas oficinas son el resultado de una estrategia centrada en el usuario, que busca acompañar los nuevos hábitos de consumo y tendencias de atención. Es solo el inicio de un plan integral de modernización que se extenderá a otras oficinas de Naturgy”, aseguró el Country Manager de Naturgy Argentina, Gerardo Gómez.

El edificio está equipado con tecnología de última generación, incluyendo una terminal de autogestión (TAG) que permitirá consultar facturas, revisar historial de pagos y realizar abonos, a lo que se sumarán progresivamente más trámites.

Ubicación y accesibilidad

La elección del nuevo punto en Aberastain Sur 697 fue estratégica para facilitar la llegada de los usuarios, incluso de quienes viajan desde departamentos alejados. La oficina está ubicada a pocas cuadras de la Terminal de Ómnibus, cerca del Hospital Guillermo Rawson y próxima a la Estación Mitre, todos puntos de referencia de gran circulación.

Además, la zona cuenta con múltiples paradas de colectivos:

Parada Aberastain y Av. Córdoba: líneas 461, 124, 205, 240, 241, 462.

Parada Córdoba y Caseros: líneas 320, 160, 323, 162, 161, 101, 20, 104, 204, 124, 247, 260, 202.

Av. Rioja y 9 de Julio Oeste: línea E.

Parada Hospital Rawson Oeste - B: líneas 364, 320, 323, 162, 321.

Parada Hospital Rawson Oeste - A: líneas TEO (1, 2, 3), A.

Turnos online

Para evitar demoras, se recordó a los usuarios que es necesario solicitar turno previamente a través de la página oficial: oficinavirtual.naturgysj.com.ar/turnos.

El plan de modernización también contempla próximas mejoras en las oficinas de Jáchal, Barreal y Albardón, reafirmando el compromiso de la empresa con brindar un servicio de calidad en toda la provincia.