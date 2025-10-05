Eran las 21 de este sábado 4 de octubre cuando se produjo un corte del servicio de energía eléctrica en parte del Gran San Juan.

Tras la interrupción del servicio la empresa de energía eléctrica Naturgy emitió un comunicado explicando lo sucedido.

La empresa informó que tuvo fallas en las estaciones transformadoras CAVIC y Santa María y agregó que, tras los trabajos de reparación, el servicio se restituyó.

Distinta es la situación en la Estación Transformadora Sarmiento en donde lograron restablecer el servicio pero solo de forma parcial. Desde la firma reconocieron que estos inconvenientes pueden afectar la provisión de energía para la zona norte de Capital y el sur del departamento Chimbas.

De forma paralela la firma la empresa explicó que están investigando qué fue lo que causó la interrupción.

Minutos después de que se produjera el corte de energía el Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE) emitió un comunicado confirmando que hubo cortes del servicio en algunas zonas de Capital, Santa Lucía y Chimbas y asegurando que la empresa Naturgy ya había tomado cartas en el asunto para comenzar a restablecerlo.

Este corte de energía se dio durante este sábado que estuvo asignado por el viento Zonda que llegó a elevar la temperatura a 38.2 grados centígrados.

El comunicado

Naturgy comunica que la demanda de las Estaciones Transformadoras CAVIC y Santa María ha sido totalmente restablecida.

Por otro lado, la Estación Transformadora Sarmiento presenta un restablecimiento parcial del servicio, lo que afecta de manera parcial a la zona norte de Capital y al sur del departamento Chimbas.

Nuestros equipos técnicos continúan trabajando de manera intensiva para normalizar la totalidad del suministro en el menor tiempo posible.

Se están investigando las causas que originaron la interrupción del servicio.