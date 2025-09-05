Naturgy San Juan avanzó en la digitalización de sus servicios y promovió la adhesión a la factura sin papel, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los usuarios y contribuir al cuidado del medio ambiente.

La distribuidora lanzó una promoción destinada a todos los clientes que se adhirieron al formato digital entre el 5 y el 22 de septiembre de 2025, quienes participaron del sorteo de un celular Samsung A15. También fueron incluidos los usuarios que ya estaban adheridos a este servicio.

La empresa explicó que cada participante tuvo una chance de formar parte del sorteo y recordó que el único requisito fue ser mayor de edad y contar con un suministro eléctrico activo dentro de la concesión de Naturgy San Juan, sin importar la categoría.

Con esta modalidad, los clientes comenzaron a recibir por correo electrónico el mismo PDF que se emitía en papel. En los casos en los que la boleta de Naturgy se entregaba junto a la de OSSE, ambas facturas llegaron en un único archivo digital.

Para adherirse, los usuarios debieron ingresar a la web oficial www.naturgysj.com.ar, indicar el número de suministro, seleccionar la opción de factura sin papel y completar los datos personales. El trámite también se pudo realizar a través de la Oficina Virtual, disponible en versión web y aplicación móvil.

La empresa destacó que la iniciativa no solo redujo el uso de papel, sino que también agilizó la gestión de los clientes, reforzando el compromiso de Naturgy con la modernización de su servicio.