Tras las intensas ráfagas de viento que se registraron en San Juan y los incidentes que dejaron sin servicio eléctrico a distintos sectores, desde la empresa distribuidora confirmaron que gran parte del sistema ya fue restablecido, aunque todavía continúan trabajos de reparación en zonas puntuales.

Según el comunicado oficial de Naturgy, a las 3 de la madrugada de este domingo se completó la última reparación en el distribuidor Chile, lo que permitió normalizar el servicio en la mayoría de los barrios afectados. Sin embargo, la magnitud del viento en el sur provincial ocasionó mayores daños, particularmente en la Estación Transformadora Cañadita, donde cuadrillas técnicas siguen trabajando de manera ininterrumpida para reponer el suministro.

A esto se sumó un incendio en la localidad de Pocito, que complicó aún más la prestación en Baja y Media Tensión. Una vez que los Bomberos autorizaron el ingreso, las cuadrillas iniciaron excavaciones para reemplazar la postación dañada y avanzar con las reparaciones.

Mientras continúan las labores en las áreas más afectadas, la empresa pidió a los usuarios paciencia y precaución, al tiempo que garantizó que sus equipos seguirán desplegados hasta completar la restitución del servicio en toda la provincia.