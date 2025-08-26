Un joven sanjuanino de tan solo 20 años se prepara para una experiencia que podría cambiar su vida. Nazareno Villafañe, estudiante de primer año de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), fue seleccionado para participar en la COP30 2025, un prestigioso congreso global que se llevará a cabo en El Cairo, Egipto. Con este logro, el universitario se conviertiría en el único argentino en asistir a este evento, lo que representa un orgullo para la provincia.

Nazareno se postuló en julio, presentando un video con sus experiencias previas en temas ambientales. Tras quedar seleccionado, participó en una rigurosa capacitación virtual durante todo agosto, que incluyó formación política y análisis del impacto ambiental en el Sur global. Su destacada presentación le valió una beca parcial para asistir al congreso, organizado por la Universidad Británica de Egipto. La beca cubre gastos como la estadía, la alimentación y el transporte local.

Sin embargo, para poder concretar su viaje, Nazareno necesita cubrir los costos del pasaje internacional, el traslado a Buenos Aires y el trámite de la visa, lo que suma un total aproximado de $2.100 dólares estadounidenses, equivalentes a $3.200.000 pesos argentinos.

El joven estudiante expresó su gratitud por el apoyo que ha recibido hasta ahora. "En tan solo dos días he llegado a recolectar una buena cantidad de dinero, y por eso estoy muy contento por todo este apoyo", declaró. Gracias a la solidaridad de sanjuaninos y personas de otras provincias, ha logrado reunir un 20% del monto total.

La recta final: plazo y apoyo solidario

El tiempo corre para Nazareno, quien tiene como fecha límite el 2 de septiembre para confirmar su viaje con la compra de los pasajes y la obtención de la Visa. Aunque el plazo es corto, se mantiene optimista gracias al apoyo que recibe.

Este congreso global seleccionó a 30 o 40 estudiantes de entre 6.000 aspirantes de todo el mundo. La participación de Nazareno en este evento no solo es un logro personal, sino que también posiciona a la UNSJ y a la provincia de San Juan en el mapa internacional.

Quienes deseen colaborar con Nazareno pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram @naza_en_egipto o realizando una donación al alias: nazaenegipto.