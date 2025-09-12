Necesita ayuda la sobreviviente del trágico choque con un patrullero

En la madrugada del pasado martes 9 de septiembre se produjo una nueva tragedia vial en San Juan. Un joven que conducía una moto chocó de frente contra un patrullero y murió horas después en el hospital. Ahora quien iba de acompañante, novia del fallecido, necesita dadores de sangre.

Valentina Gómez, la pareja de 23 años del difunto Diego Maximiliano Tejada, se encuentra internada en el hospital Dr. Guillermo Rawson. Ella en principio había sufrido solamente una fractura de fémur, pero ahora su cuadro se complicó por lo que necesita de la ayuda de la comunidad.

Gómez necesita dadores de sangre, pero de un grupo sanguíneo muy poco habitual. Se trata de 0 RH -, realmente difícil de conseguir. Por este motivo desde su familia y desde el hospital le pidieron a los sanjuaninos que están en condiciones que se presenten a donar.

Los interesados pueden hacerlo en el Banco de Sangre del CIMYN, situado en Catamarca esquina Santa Fe, en el 2° Piso.