En el marco de una estrategia regional para fortalecer la seguridad pública, San Juan y Mendoza formalizaron la implementación de controles policiales unificados en los accesos interprovinciales. Así lo confirmó el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, quien explicó que el nuevo esquema permitirá optimizar recursos, compartir información y aplicar tecnología avanzada para mejorar la eficacia de los operativos.

“En los próximos meses se va a sumar Neuquén a la alianza”, adelantó Delgado, señalando que el trabajo conjunto se enmarca en los acuerdos de cooperación firmados entre San Juan, Mendoza y San Luis en 2024, destinados a fortalecer la prevención y el intercambio de información en materia de seguridad pública.

El funcionario recordó que ese convenio ya dio resultados concretos: “Se hicieron varias acciones en conjunto, como dos procedimientos importantes en Mendoza con droga que venía a San Juan y que se pudo evitar gracias a ese trabajo coordinado”, destacó.

En 2025, las provincias firmaron un nuevo acuerdo para avanzar en el control unificado de ingreso y egreso entre San Juan y Mendoza, con el objetivo de reducir la duplicación de tareas y aplicar herramientas tecnológicas de última generación.

“Habrá un solo control entre ambas provincias, con intercambio de información, análisis de datos, cámaras de seguridad, lector de patentes y reconocimiento facial”, detalló Delgado. Además, precisó que “la salida de San Juan la va a controlar Mendoza y la entrada, la provincia, en el mismo espacio físico”, lo que permitirá un funcionamiento más ágil y coordinado.

El secretario subrayó que la tecnología será clave para garantizar controles más rápidos y eficientes. “La persona que tenga todo en regla, gracias al sistema de patentes, pasará sin inconvenientes. Lo importante es que el control sea efectivo sin generar demoras innecesarias”, concluyó.