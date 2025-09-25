El triple crimen de Florencia Varela dejó mucha angustia, bronca y miedo en miles de argentinos. El femicidio de Brenda del Castillo (15), Morena Verdi (15) y Lara (20) provocó miles de reacciones y declaraciones de figuras del feminismo. Así como se dará a nivel nacional, el repudio y pedido de Justicia por este hecho, en San Juan la organización Ni Unx Menos convocó a una marcha.

La movilización tendrá su concentración en Plaza 25 de Mayo el sábado 27 de septiembre a las 16 horas. Con un flayer, en redes sociales esta organización con sede en la provincia convocó a la sociedad sanjuanina a marchar.

El posteo expresa: ¡Marchamos! por Brenda, Morena y Lara. ¡Ninguna vida es descartable!. Concentramos en Plaza 25 de Mayo. Ni Unx Menos San Juan.

Habló el abuelo de las víctimas

En diálogo con TN, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, hizo un pedido de justicia y compartió una dolorosa revelación: “El hijo de Brenda, que tiene solo un año, llega la noche y lo único que dice es ‘mamá’”. El hombre contó que el pequeño vive con su bisabuela y que toda la familia atraviesa una situación desgarradora.

Antonio también cuestionó el accionar judicial y policial: “Recién ayer hicieron el barrido de celulares que permitió ubicar la casa. Eso es una injusticia”, señaló. Además, remarcó que la familia no se quedará quieta: “Somos muchos y vamos a averiguar la verdad. No queremos llegar a hacer algo que no queremos”.

Los restos de las jóvenes fueron encontrados en dos allanamientos realizados en la zona de Villa Vatteone, en Florencio Varela. En el primero, la Policía halló rastros de sangre y detuvo a una pareja acusada de intentar limpiar la escena. En el segundo domicilio, ubicado en las calles Chañar y Río Jachal, los investigadores descubrieron dos cuerpos enterrados en el patio y luego un tercero, con signos de haber sido desmembrado y una bolsa en la cabeza.

Por el momento, cuatro personas están detenidas: dos hombres y dos mujeres, quienes habrían participado de la logística y encubrimiento del crimen. La pista central que guió a los investigadores fue el recorrido de la camioneta blanca, que finalmente apareció incendiada.

Con el inicio de las autopsias en las próximas horas, la Justicia busca determinar las circunstancias del crimen, mientras las familias enfrentan el peor dolor. “Hubiese querido estar en la cabeza de Brenda y de Morena para saber qué pensaron”, se lamentó Antonio, al borde de las lágrimas.