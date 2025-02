Nico, el joven con hipoplasia, está cada vez más cerca de sus pulgares

Nicolás Ramírez, un joven de 14 años oriundo de Iglesia, San Juan, nació con una condición física llamada hipoplasia, que afectó el desarrollo de sus pulgares y brazos. Su madre, Florencia, dejó su trabajo como gendarme para dedicarse por completo a su cuidado, mientras que su esposo se encarga de mantener el hogar. Ahora, la familia enfrenta un nuevo desafío: una compleja operación en la mano derecha de Nicolás, que podría mejorar su calidad de vida. Este lunes inicia un nuevo camino para tener su segundo pulgar, a un año de su primera operación.

La hipoplasia es una condición que impide el desarrollo normal de ciertas partes del cuerpo. En el caso de Nicolás, esta enfermedad afectó el desarrollo de sus brazos y pulgares. "La hipoplasia consiste en que no te permite el desarrollo de los brazos y de los pulgares. Esta enfermedad a mí me causó que yo no tuviera un buen desarrollo, tanto del radio como de mis pulgares en ambos brazos", explicó el joven.

Además de los desafíos físicos, Nicolás también enfrenta problemas de equilibrio. "Yo al no tener pulgares, no tengo estabilidad para caer correctamente, entonces siempre tengo accidentes o golpes bruscos", relató.

Florencia, la madre de Nicolás, habló con Diario 13 sobre la situación de su hijo y los preparativos para la próxima operación. "Hoy tuvo su primera consulta para ver cómo estaba la operación anterior y cómo se va a programar esta nueva operación. Ahora tenemos que estar atentos porque entre hoy y mañana nos van a decir qué día de esta semana lo van a operar", comentó.

La operación anterior, realizada a fines de 2023, permitió que Nicolás recuperara algo de fuerza en su mano izquierda, pero los médicos han decidido no intervenirla nuevamente debido a los riesgos. "La manito izquierda no le van a poder operar porque si le llegan a tocar o algo, puede perder la movilidad del tendóncito del dedo. Así que directamente se le va a hacer la operación de la mano derecha, para que pueda mejorar", explicó Florencia.

La operación en la mano derecha de Nicolás es considerada de alta complejidad. "Es una operación bastante complicada porque se le han cruzado los tendones. Van a ver qué es lo que pueden hacer", detalló Florencia. La familia espera que entre hoy y mañana les confirmen la fecha exacta del procedimiento, que se realizará en los próximos días.

El viaje para Nico fue una verdadera travesía. El joven de 14 años, sufre de alergias y asma, lo que complica su adaptación al clima y aumenta el riesgo de que la operación se postergue. "Nico sufre de alergias. Nosotros salimos el viernes en la madrugada y llegamos el viernes en la tarde porque Nico fue asmático. Se tiene que acondicionar al clima, para poder estar bien para la operación, un resfrío mínimo, cualquier cosa, no lo van a operar", relató su madre.

La familia de Nicolás ha hecho un gran esfuerzo para asegurar que el joven esté en las mejores condiciones posibles para la operación. "Este lunes a las 5 de la mañana fuimos al médico porque sí o sí Nico necesita estar tranquilo y que no le agarre la alergia", explicó Florencia.

Además, la familia enfrenta gastos significativos debido a los tratamientos y viajes necesarios para las consultas médicas. "El tema de los gastos son muchos. Hoy habían mucha cantidad de chicos, cantidad de chicos de muchas provincias", agregó.

Nico esta optimista, con ganas de mejorar y cumplir su sueño de tener sus pulgares, algo que cada paso que da, se va convirtiendo en realidad.