Cada mañana, quien camina por la peatonal de San Juan se cruza con su voz, su guitarra y su sonrisa. Nicolás Panella es músico callejero y desde hace más de tres años y medio transforma el paso diario de los transeúntes en una experiencia más amable y musical.

“Estoy de lunes a sábado, todas las mañanas. Es una rutina que me hace bien. Ya conozco muchas caras y algunos hasta me saludan por mi nombre”, cuenta con humildad Nicolás, que se instaló en la provincia impulsado por el amor. “Llegué a San Juan porque mi esposa era de acá. Yo soy hijo único y mis padres ya habían fallecido, así que no tenía nada que perder. Ella extrañaba mucho y decidimos venirnos”, relató.

Aunque su relación con la música comenzó desde chico, su camino no fue tradicional. “Mi tío tocaba el acordeón y me empezó a gustar. Pero en esa época, primero te hacían estudiar libros antes de poder tocar un instrumento, y eso a mí me desmotivó”, recordó. Fue recién más grande, viviendo en Rosario, cuando tomó clases de guitarra. “No me recibí de músico, pero aprendí lo suficiente para disfrutar y compartir lo que hago”, dijo.

Rosarino de nacimiento, Panella conserva una costumbre muy característica: “Siempre voy silbando cuando camino. Es algo muy nuestro, de los porteños, ir por la vereda cantando o silbando. Me acompaña desde siempre”.

Hoy, su vida está en San Juan, y lo siente así. “Los sanjuaninos son muy buena gente, muy solidarios y muy cariñosos. Siempre tienen una palabra amable o una sonrisa. A veces una moneda, a veces un aplauso, y eso para mí ya es mucho”, expresó agradecido.

Nicolás Panella no busca fama ni escenario. Con su guitarra y su voz, construye un puente entre el arte y la calle. Y en ese cruce, cada mañana, regala un poco de música y humanidad a quienes lo escuchan.